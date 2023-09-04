Sancaktepe'de çıkan ot yangını helikopter müdahalesiyle söndürüldü

Sancaktepe’de çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki kuru otlara yayılmadan helikopter yardımıyla söndürüldü.

Yangın, Paşaköy Mahallesi’nde bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Ormanlık alana yakın bir noktada çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını, çevresinde ki kuru otlara ve ormanlık alana fazla yayılmadan yangına müdahale etti. Yangının yayılma ihtimaline karşı helikopter desteği ile alevlere müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.