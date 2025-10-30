Sancaktepe'de Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve Feridun Düzağaç konseriyle zirveye ulaştı

Cumhuriyetin 102’nci kuruluş yılı, Sancaktepe’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce Sancaktepeli, etkinlikler kapsamında Vatan İlkokulu önünden başlayarak Sarıgazi’ye kadar uzanan fener alayı yürüyüşüne katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet’in ışığını Sancaktepe sokaklarında hep birlikte taşıdı.

Sancaktepe’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen "Cumhuriyetimizin 102. Yılı" kutlamalarında coşku dolu anlar yaşandı. İlk olarak Uluslararası Cumhuriyet koşusu ile başlayan etkinlikler kapsamında, 29 Ekim akşamı binlerce vatandaşın katıldığı Fener alayının ardından Türk Rock müziğinin sevilen sanatçılarından Feridun Düzağaç sahne aldı. Düzağaç’ın seslendirdiği şarkılarla Cumhuriyet coşkusu doruğa çıkarken, binlerce kişi konser boyunca ellerindeki bayraklarla tempo tuttu.

"Atatürk’ün izinde çağdaş ve güçlü bir Türkiye için hepimizin ortak sorumluluğudur"

Etkinlikte konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Cumhuriyet’in anlamına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bugünleri kutlamamıza, bağımsız bir birey olarak bu güzel vatanda yaşamımızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; milletimizin özgürlüğe, eşitliğe ve kardeşliğe olan inancının simgesidir. Hepimiz dört elle ilelebet Cumhuriyete sahip çıkacağız. Bugün burada, binlerce hemşehrimizle birlikte bu büyük mirası kutluyoruz. Cumhuriyetimizi daha ileri taşımak, Atatürk’ün izinde çağdaş ve güçlü bir Türkiye için hepimizin ortak sorumluluğudur. Sancaktepe’de bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca buradan 7 aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımıza da selamlarımı sunuyorum. Cumhuriyet sonsuza dek payidar kalacaktır. Hepinizin tekrar Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren etkinliklerde binlerce Sancaktepeli, Cumhuriyetin kuruluşunun 102’nci yılını büyük coşku ile kutladı.