Sancaktepe'de damadını ve 2 kişiyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle damadını ve 2 kişiyi vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mahir G.’nin kızı Yeşim Güçin (19), amcasının oğlu Edip Güçin ile ailesinin rızası olmadan dün akşam evlendi. Bu evliliği kabullenmeyen baba Mahir G., aralarındaki husumetin sona ermesi için karşı tarafla görüşmek istedi. Edip Güçin, kardeşine ait otomobille üç arkadaşıyla birlikte görüşmeye gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Mahir G., yanında taşıdığı silahla araca doğru ateş açtı. İlk ateşin ardından bir süre sonra yeniden araca yönelen Mahir G., damadı Edip Güçin ve yanındaki üç kişiye ateş etti. Saldırıda Edip Güçin ile birlikte 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise olay yerinden kaçtı.

Saldırı sırasında Mahir G.’nin 16 ve 12 yaşlarındaki çocuklarının da olay yerinde olduğu, taş ve sopalarla araca zarar verdikleri belirtildi. Olay sonrası kaçan baba Mahir G. polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, iki oğlu da gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan Mahir G.’nin ilk ifadesinde cinayeti "husumet nedeniyle" işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.