Sancaktepe'de dükkanına giren şahıstan şüphelendi, üzerine çullandı

Sancaktepe’de bir tütün dükkanı sahibi, dükkanına giren kişinin daha önceden kuzeninin dükkanında hırsızlık yapan gruptan birisi olduğunu fark etti. Şahsı etkisiz hale getirmek isteyen dükkan sahibi ile dükkanına giren şahıs arasında arbede yaşandı. Dükkan içerisinde yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de iddiaya göre Emirhan Aktürk’ün tütün dükkanına 6 Şubat tarihinde giren hırsız grubu, dükkandan hırsızlık yaptı. Dükkan sahibi Aktürk, olayı polise aktararak şikayetçi oldu. Ayrıca Aktürk güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kendisi gibi esnaf olan tanıdıklarına vererek, şahısların eşkal bilgileri konusunda bilgi edinmelerini sağladı.

Dün Sancaktepe’de yaşanan olayda ise, Emre Tezcan’ın işlettiği tütün dükkanına iddiaya göre görüntülerdeki şahıslardan biri girerek ürünler hakkında sorular sordu. Dükkan sahibi Tezcan dükkanına giren şahsın kuzeni Emirhan Aktürk’ün dükkanına giren hırsızlardan biri olduğunun farkına varır varmaz, etkisiz hale getirmek için şahsa doğru hamle yaptı. Dükkana giren şahıs ile Tezcan ve çevredeki başka bir esnaf arasında arbede yaşandı. Esnafın elinden kurtulan şahıs dükkandan koşarak uzaklaştı.

“‘Bu gece bana operasyon yapılacak’ diye düşündüm ve onu etkisiz hale getirmek zorunda kaldım”

Olayı anlatan Emre Tezcan, “Olay akşam saatlerinde dükkanı kapatırken oldu. Müşteri geldi ürünleri sordu. Şüphelendim. Daha öncesinde kuzenimin dükkanını soymuşlardı. Resimler mevcuttu, kişiyi tanıyordum. Eşkalini biliyordum. Ürünleri sorunca şüphelendim. Ürünleri almadı. Ben de ‘bu gece bana operasyon yapılacak’ diye düşündüm ve onu etkisiz hale getirmek zorunda kaldım esnaf arkadaşlarımla beraber. O sırada şahıs kaçtı. Ben şahsı tanıdığım için temkinli davrandım. Ben dükkandan bir şey alıp kaçmasını bekliyordum. Ama büyük ihtimalle onun planı akşam gelip dükkanı boşaltmaktı. Keşif yapmaktı planı, müsaade etmedik” dedi.

Daha önce kendi dükkanına hırsız girdiğini anlatan Emirhan Aktürk ise, “Kahramanmaraş depremi ile aynı saatte dükkanımda hırsızlık vakası oldu. Tütüncü dükkanım var. Dükkanımda 120 ile 150 bin TL arası malzeme, mali kaybım var. 5-6 kişilik çete dükkanıma giriyorlar. 45 dakika içeride oyalanıyorlar. Dükkanı soyup araçlarını doldurup kayıplara karışıyorlar. Kuzenimin dükkanına o ekipten biri, çeteden biri geliyor. Kuzenim tanıyor, daha önce fotoğraflarını gösterdiğim için. Dükkanda aralarında boğuşma geçiyor. Sonra kaçıp gidiyorlar” diye konuştu.

Dükkanda arbede anları kamerada

Tütün dükkanı sahibi ve dükkanına giren kişi arasında yaşanan arbede ve daha öncesinde farklı bir dükkanda yaşanan hırsızlık anlarına ait görüntüler kameraya yansıdı.