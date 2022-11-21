Sancaktepe'de emniyet güçleri uyuşturucu ticaretine 'dur' dedi

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili çalışma başlattı. Şüpheli bir aracı durduran ekipler yapılan aramada, satışa hazır halde 13 parça 11,22 gram metamfetamin maddesi, 18 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin 940 TL nakit para ele geçirdi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suç organizasyonlarının önlenmesine yönelik Sancaktepe ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü çalışma başlattı. Veysel Karani Mahallesi’nde gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli bir aracı durduran ekipler, araç içerisinde bulunan R.C. ve S.Ü. isimli şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilerek şüphelileri yakaladı. Araç içerisinde yapılan aramada ise satışa hazır halde 13 parça 11,22 gram metamfetamin maddesi, 18 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin 940 TL nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan S.Ü. isimli şahıs hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak” suçundan adli işlem yapılırken, R.C. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan geçtiğimiz pazar günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.