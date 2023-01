Sancaktepe'de fakir aylığı ile geçiniyor, mahallenin kedilerini de unutmuyor

Sancaktepe’de 15 yaşındaki kızıyla yaşayan ve devletten fakir aylığı alarak evini geçindiren Mensure Erol, mahalledeki 20 civarındaki sokak kedisinin de günlük bakımlarını ve beslenmelerini yürütüyor. Onları çocukları gibi her gün yakından ilgilenip severek hamilik yapan Mensure Erol, "Ben aç kalayım ama hayvanlar aç kalmasın" dedi.

Sancaktepe’de 15 yaşındaki kızıyla beraber yaşayan ve devletten aldığı fakir aylığıyla evini geçindiren Mensure Erol, mahalledeki 20 civarındaki kediyi her gün tavuk, ciğer, mama gibi yiyeceklerle besliyor. Kedilere anne şefkati ile yaklaşan Mensure Erol, onlarla yakından ilgilenip severek hamilik yapıyor. Mensure Erol, nereye giderse gitsin yanında sürekli mama taşıdığını ve kedilere verdiğini ifade ediyor.

Her gün kedilerini kontrol eden Mensure Erol, "İyi bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Yardım da istiyorum çünkü ben de devletin verdiği imkanlarla kendimi geçindiriyorum. Ama olsun, ben aç kalayım ama hayvanlar aç kalmasın. Onlar da can taşıyorlar. Ben her gün mamalarını ciğerlerini tavuklarını alır yaparım bütün kediciklere dağıtırım. Hepsi de benim evlatlarım. Seviyorum hayvanları. 10-15 tane oldu. Fazlası da var, saymadım. Nereye gidersem gideyim çantamda kuru, yaş mamalar var. Hep alır beslerim. Hepsi beni tanıyorlar. Kuru ekmek de olsa karnım doyuyor ama havanlar öyle değil. Nereden yemek bulacaklar. Hatta ben markete gidiyorum, bazılarına da ‘her şeyi alıyorsunuz biraz da mama alın’ diyorum. Sizler de alın, yapın. Bir karton kutu yaptım halıların altına. Geceden geceye kediler oraya giriyorlar. Mama ve su bırakıyorum. Sabaha kadar kafam rahat oluyor. Ben sanki kendim doymuşum gibi oluyorum. Hatta bir gün kasaba gittim, ‘bunu haşlayacağım’ dedim, kasap ‘abla benim de canım çekti sanki insanlara yapıyorsun’ dedi. Gücümün yettiği kadar. Buzluğumda kurbandan alan kıyma var et var. Bakıyorum ki gece miyavlıyorlar, haşlıyorum ekmek doğruyorum getirip bırakıyorum. Her gün sabah akşam besliyorum” dedi.

İstanbul Anadolu Yakasında Sancaktepe İlçesi’nde oturan Mensure Erol, hayır sahiplerinin kendisine ulaşması halinde onların yardımları ile kedilere mama servisini daha rahat sürdürebileceğini ifade etti.