Sancaktepe'de Filistin'e destek mitingi

Gazze’ye Destek Platformu tarafından düzenlenen Büyük Sancaktepe Mitingi’nde, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi. Mitingde Kur’an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu, Türk ve Filistin bayrakları sallanarak, Gazze’ye destek sloganları atıldı.

Samandıra Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okudu. Türk ve Filistin bayrağı sallayıp, Gazze’ye destek sloganları atan katılımcılar, "Kudüs İslam’ındır", "Kudüs Müslümanların Kırmızı Çizgisidir", "Filistin için İsrail’e boykot", "Kudüs Ümmetin kalbidir" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

“Soykırımı yok iman kıyımı var, İslam kıyımı var, Müslüman kıyımı var”

Mitingde konuşan Refah Partisi 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, “Filistinliler ile İsrailoğulları amcaoğludur. Bir soykırımı yok. Filistinlerin dedesi İsmail Aleyhisselam, İsrailoğulların dedesi İshak Aleyhisselam. Soykırımı yok. İman kıyımı var, İslam kıyımı var, Müslüman kıyımı var. Bu İsrailoğulları kendi akrabalarını katletmedi mi? Hz. Zekeriya Aleyhisselam’ı kim testereyle kesti? Bu Yahudiler. Ki Yahudiliğin merkezi Yusuf Aleyhisselam’ı kuyulanmakla başlıyor. Yusuf’umuzu koyuya attılar. İşte o hain kardeşlerin zürriyetinden hainlik devam ediyor. Edecek. İstesen bir demecinle bugün Filistin durur. Papa’nın demeciyle. Ama o da Yahudi. Bu Yahudiler Hristiyanlığı da yönetenler. Ele geçirdiler. Bakanları koruyor. Filistinli Kabe’yi koruyor. Bu bir ümmet savaşıdır. Ora bir düşsün bakayım. Ne oluyor dünya?" dedi.

Filistinliler için hep birlikte dua edilen mitinge, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün yanı sıra bazı milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.