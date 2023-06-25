Sancaktepe'de hareketli dakikalar: Polis aracına çarpıp kaçtılar

Sancaktepe’de polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü, yolu kesen polis aracına çarptıktan sonra beraberindeki 2 kişiyle yaya olarak olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan şüphelileri, uzun süren kovalamacanın ardından yakaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin denetimleri esnasında dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Ekipler ile kaçan araç sürücüsü arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Ekipler cadde üzerinde yolu kapattı. O esnada polis ekiplerinden kaçan araç sürücüsü, yolu kesen polis aracına çarptıktan sonra beraberindeki 2 kişiyle araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler kaçan şahısların peşinden ara sokağa girdi, havaya uyarı ateşi açtı. Sokak arasında yaşanan kovalamaca sonrası kaçan O.B., S.A. ve B.Z. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin alkollü oldukları gerekçesiyle kaçtıkları öğrenildi. Araçta yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Yaşanan o anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

“Arkamı dönüp baktığımda polis aracına çarpmışlardı”

Aracıyla olay esnasında cadde üzerinde bulunan vatandaş Muammer Çelikbilek, "Ben o esnada aracımla o yoldan geçiyordum. Yolu kesen polis ekipleri bizi durdurdu, beklememizi söylediler. O esnada bir ses duydum. Arkamı dönüp baktığımda polis aracına çarpmışlardı. Çarpan kişiler yaya olarak kaçmaya başladı daha sonra bir anda silah sesleri yükseldi. Şahıslar ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Polisler de peşlerinden gitti" dedi.