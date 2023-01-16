Sancaktepe'de iş yerinden projektör çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Sancaktepe’de bir iş yerinden projektör çalınması üzerine polis, şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Evde bulunan hırsızlık şüphelisi şahıs ile beraber 4 kişi daha yakalanırken evde yapılan aramalarda tabanca, pompalı tüfek ile narkotik madde ele geçirildi.

Sancaktepe’de Sarıgazi Mahallesinde 15 Ocak tarihinde bir iş yerinden projektör çalınması ile ilgili olarak polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin H.U. olduğu belirlendi. Mobil Park ekiplerince, şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen Emek Mahallesindeki bir adreste aynı gün gerçekleştirilen kontrolde H.U. isimli şahıs ve adreste bulunan S.U, O.A, İ.B. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 parça halinde daralı ağırlığı 25,26 gram gelen narkotik madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 810 TL nakit para ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda suçunu itiraf eden H.U. isimli şahsın çaldığı malzemeyi hurdacıya sattığı belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan ve “6136 SKM”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile “işyerinden hırsızlık” suçlarından haklarında işlem yapılan şüphelilerden, S.U, O.A, İ.B. ve A.G. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. H.U. isimli şahıs ise adli makamlara sevk edilecek.