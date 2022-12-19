Sancaktepe'de iş yerlerinde kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Sancaktepe’de denetim yapan polis tarafından iki iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan 10 kişi hakkında idari işlem başlatılırken, kumar oynatılan iş yerlerinin sahipleri olan iki şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Sancaktepe’de "kumar denetimleri" çerçevesinde çalışma yapan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 17 Aralık tarihi akşam saatlerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında Fatih Mahallesi ve Kemal Türkler Mahallesinde bulunan iki iş yerine kontrol amaçlı girdi. Ekipler her iki iş yerinde de kumar oynandığı tespit etti. İş yerlerinde 640 TL nakit para ve çok sayıda oyun malzemesi ele geçirildi.

Belirlenen iş yeri sahipleri D.D. ve B.B. hakkında “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan adli tahkikat işlemleri başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen toplam 10 şahıs hakkında ise idari işlem başlatıldı. Ayrıca bazı şahıslara kapalı alanda sigara kullanmaktan da cezai işlem uygulandı.