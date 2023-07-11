Sancaktepe'de işyeri yangını: Vatandaşlar kendi imkanıyla binayı boşalttı

Sancaktepe’de iki katlı apartmanın giriş katında bulunan alüminyum üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı. Yoğun dumana maruz kalan bina sakinleri ve işyeri personeli kendi imkanlarıyla apartmanı boşalttı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının büyümesi ile yoğun dumana maruz kalan apartman sakinleri ve işyeri personeli kendi imkanları ile binayı boşalttı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık 40 dakika süren müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yoğun dumana maruz kalan bina sakinleri büyük panik yaşadı.

“İçeride en az 30 kişi vardı”

Yaşanan olay için konuşan çevre esnafı İsmet Büyük, "Biz dışarıda otururken bir anda yangın çıktı. Hemen itfaiye aradık. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İçeride en az 30 kişi vardı. Alevler kısa sürede büyüyünce çatıya kadar ulaştı. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti" dedi.