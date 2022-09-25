Sancaktepe'de kaputu açılan taksi zincirleme kazaya neden oldu

Sancaktepe’de kaputu açılan taksi kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Olay, Sancaktepe’de saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TES 65 plakalı ticari taksinin seyir halindeyken kaputu açıldı. Şoförün ani fren yapması sonucu arkadan gelen 2 araç zincirleme kaza yaptı. Taksi sürücüsü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi, diğer iki araç içerisinde bulunan kişiler de dahil toplamda 8 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşları ambulans ile hastaneye sevk etti. Kaza nedeniyle trafik oluşan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazaya karışan Ziyaaddin Kuzu, "Taksinin kaputu açıldı. Ondaki ısı yalıtımı üzerimize gelince görüş açımızı kaybettik. Kaput açılınca taksi ani durmak zorunda kaldı, biz de kaza yaptık" dedi.