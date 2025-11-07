Sancaktepe'de kasım ayı kültür ve sanatla dolu dolu geçecek

Sancaktepe Belediyesi, kasım ayında da birbirinden renkli kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçe sakinlerini buluşturuyor. Her yaştan vatandaşın katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, ilçenin farklı kültür merkezlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Sancaktepeliler’in yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikler kapsamında; tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve çocuklara özel etkinlikler ay boyunca izleyiciyle buluşacak.

Etkinlikler kapsamında; "Aşk’ın Yemek Tarifi" - 8 Kasım Cumartesi, 20.00 / Emek Kültür Merkezi, "Kaptan Amca ve Tayfası" - 9 Kasım Pazar, 12.00 / Mevlana Kültür Merkezi, "Minik Sincaplar" - 16 Kasım Pazar, 12.00 / Yenidoğan Kültür Merkezi, "Zıp Zıp ile Mır Mır" - 22 Kasım Cumartesi, 12.00 / Yenidoğan Kültür Merkezi, "Çikolatalar Ülkesi" - 23 Kasım Pazar, 12.00 / Samandıra Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, kültür ve sanatın toplumun gelişiminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sancaktepe’de her yaştan vatandaşımızın kültür ve sanata erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kasım ayında da dopdolu bir programla hem çocuklarımızı hem ailelerimizi kültürle buluşturacağız. Tüm komşularımızı bu etkinliklere davet ediyorum"dedi.

Sanatseverler kasım ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri Takvimi, Sancaktepe Belediyesi’nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilirler.