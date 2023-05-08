Sancaktepe'de korkutan yangın

Sancaktepe’de bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sularında Yenidoğan Mahallesi Sümbül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinden Doğan Özkoç, “Biz parkta oturuyorduk, binadan dumanlar yükseldi. Biz de mahalle halkı olarak evdekilere haber verdik. Bir teyzemiz mahsur kalmıştı, onu da sağolsun itfaiye ekiplerimiz kurtardı” dedi.

Eren Kınay ise, “İlk patlama sesi geldi. Sonra bir kadının bağırması üzerine herkes çıktı. Köpekleri aldılar. Bir teyzeyle amca da vardı ama onların durumu iyi” şeklinde konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.