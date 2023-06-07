Sancaktepe'de otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sancaktepe’de kontrolden çıkarak refüje çıkan otomobilin karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.B. kontrolündeki 34 EHS 143 plakalı Mercedes marka araç, sürücüsünün aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aştı, karşı yönden gelen A.E kontrolündeki 34 DK 6492 Kia marka minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüs içerisinde bulunan 2 kişi ve otomobilde bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse minibüs içerisinde sıkışan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

"Karşı şeride fırladı"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaş Hilmi Şentürk, "Binek araç virajı dönerken hız yaparak yanlamaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride fırladı. O esnada karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan vatandaşları itfaiye zorlukla çıkardı. Minibüs sürücüsünün durumu ağır gibiydi” dedi.