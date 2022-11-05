Sancaktepe'de polisler, girişi kameralarla izlenen iş yerine yangın merdiveninden girerek kumar baskını yaptı

Sancaktepe’de kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, kapının kilitli olduğunu ve girişin güvenlik kameralarıyla izlendiğini fark edince içeriye yangın merdivenlerinden girdi. Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 11 kişiye 20 bin 19 TL ceza verilirken, iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem yapıldı.

Sancaktepe’de Atatürk Mahallesi’nde yer alan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi edinilmesi üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım tarihinde adrese operasyon düzenlendi. İş yerinin kapısının kilitli olduğunu girişin güvenlik kameraları ile izlendiğini fark eden polis, iş yerine yangın merdivenlerinden girdi.

İçeride masa etrafında şahısların bulunduğu ve kumar oynadıkları, sigara ve alkol tüketildiği görüldü. Yakalanan Ö.D. isimli iş yeri yetkilisi ile görüşüldüğünde, iş yerinin herhangi bir ruhsatının olmadığı anlaşıldı. Yapılan aramalarda ise 216 adet iskambil kağıdı, 270 TL nakit para ele geçirildi.

İş yeri zabıta görevlilerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Yakalanan 11 şahıs hakkında 20 bin 19 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ö.D. hakkında ise “kumar oynamak için yer ve imkan sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.