Sancaktepe'de sağanak yağış nedeniyle rögar taştı, 4 daireyi su bastı

Sancaktepe’de sağanak yağmur sebebiyle rögar taşınca, 4 daireyi su bastı.

Olay, Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Örgü Sokak’ta meydana geldi. Şiddetli yağmur sebebiyle rögar taşınca, 4 katlı iki apartmanın zemin katında bulunan daireler ise su altında kaldı. Su baskını nedeniyle evlerde maddi hasar oluşurken, vatandaşlar evlerinde biriken lağım suyunu kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

“Sabahtan beri İSKİ’den kimse gelmedi”

Vatandaşlardan İlhan Gürkan, “Sabah 07.30’dan beri İSKİ’yi arıyoruz, rögar geri teptiğinden dolayı evimiz su doldu. Evin içerisinde pislikler yüzüyor. İlgilenen yok, geliyoruz diyorlar gelmiyorlar. Bu nasıl hizmet, bu nasıl çalışma? Çok defa aradık hala gelen yok. İçerisi su ve pislik doldu, eşyalar mahvoldu. Bize de günah” dedi.