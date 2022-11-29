Sancaktepe'de şaşkına çeviren olay: Motosiklette yatak taşıdı

Sancaktepe'de bir motosiklet sürücüsü, önüne tek kişilik yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de şaşkına çeviren olay: Motosiklette yatak taşıdı
Editör
EditörEditör
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Sancaktepe’de bir motosiklet sürücüsü, önüne tek kişilik yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sancaktepe’de meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, ayaklarının önünde 2 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Sürücünün kask takmadığı da görülürken, önünde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerine yatak yerleştiren sürücünün trafikte ilerlediği görülüyor.

Sancaktepe'de şaşkına çeviren olay: Motosiklette yatak taşıdı
Sancaktepe'de şaşkına çeviren olay: Motosiklette yatak taşıdı