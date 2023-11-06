Sancaktepe'de şüpheli paket polisi alarma geçirdi: 3 kişi yakalandı

Sancaktepe’de şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kontrollü şekilde açılan paketten 9 kilo 560 gram bonzai çıktı. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sancaktepe’de Merve Mahallesinde 30 Ekim Pazartesi günü saat 14.40 sıralarında yaşanan olayda, şüpheli bir paket olduğu belirlenmesi üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerine geçildi. Yapılan araştırmalarda ve incelemelerde, paket içerisinden yoğun şekilde uyuşturucu kokusu gelmesi üzerine paket ekipler tarafından kontrollü biçimde açıldı.

Paket içerisinde 9 kilo 560 gram Bonzai, şeffaf poşet, pres makinesi, 1 adet hassas terazi olduğu belirlendi.

Şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, eşkâl ve plaka bilgilerinden O.İ. ve olayı gerçekleştirdiği esnada yanında bulunan S.Y. ve Y.Ş. isimli şahıslar ikamet adreslerine gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 bin 480 TL nakit para ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.