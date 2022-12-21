Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Sancaktepe’de uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 2 firari şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde bir kafede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese geçen ekipler, arama kararı doğrultusunda adreste arama yaptı.

İşyeri içerisinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru ile Ali K. ve Esra Y. isimli şüpheli şahıslar bulunamadı. Şüpheli Mehmet Fırat K. isimli şahıs ise başka bir adreste yakalandı. Şüphelinin yakalandığı ikametinde yapılan aramada, 3.50 gram Metanfetamin, 36,60 gram Kenevir Uyuşturucu Maddesi, 3 gram Bonzai, 2,55 gram Bonzai, 2,20 gram Bonzai, 4,50 gram Bonzai, 1,55 gram Skunk Uyuşturucu Maddesi, 2 adet Lylica Uyuşturucu Maddesi, 1 adet Hassas Terazi, 5 adet Dizüstü Bilgisayar, 4 adet Cep Telefonu, 255 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheli Murat Fırat K. isimli şahsın ikametinde ele geçirilen narkotik maddelerle ilgili “Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti” suçundan, ele geçirilen ve çalıntı olabileceği değerlendirilen dizüstü bilgisayarlar ile ilgili ise “Açıktan Hırsızlık” suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde firari olduğu tespit edilen şüpheliler Ali K. ve Esra Y.‘yi arama çalışmaları sürüyor.