Sancaktepe'de yoldan geçen vatandaşa aldırmadan reklam panosu kapısını çaldı

Sancaktepe’de bir iş yerinin reklam panosunun kapısını gözüne kestiren şüpheli, kapıyı yerinden söküp motosikletine yükleyerek çaldı. Şüpheli, kapıyı sökmeye çalıştığı esnada ne sokakta yanından yürüyen vatandaşa ne de yoldan geçen araçlara aldırış etmedi. Şüpheli şahsın reklam panosunu sökmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de Emek Mahallesinde 12 Aralık pazartesi günü saat 00.15 sıralarında yaşanan olayda, motosiklet ile bir iş yerinin önüne gelen şüpheli şahıs, iş yerinin reklam panosunun kapısını gözüne kestirdi. Reklam panosunun kapısını sökmeye çalışan şahıs, bir süre uğraşıp başarısız olunca motosikletinden aldığı aparatlar ile kapıyı sökerek motosikletine yükledi. Şahıs, reklam panosunun kapısını sökmeye çalıştığı esnada ne sokakta yanından yürüyerek geçen vatandaşa ne de yoldan geçen araçlara aldırış etmedi. Şahıs çaldığı kapı ile beraber metruk bir alana kaçtı.

Olay ile ilgili çalışma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, motsikletin Emek Mahallesinde bir ikamet adresi önünde park halinde olduğunu gördü. Eşkâl bilgileri ile birebir uyum sağlayan şahıs, motosiklete binmek üzereyken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kimlik bilgileri tespit edilen H.Ç. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamada, reklam pano kapısını kendisinin çaldığı ve motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, “açıktan hırsızlık” ve “motosiklet hırsızlığı” suçundan 13 Aralık tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Şahsın reklam panosunun kapısını sökerek çalmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletinden inen şahıs reklam pano kapısını sökmeye çalışıyor. Kapıyı sökmede kullanacağı aparatları almak üzere motosikletine giden şahıs o esnada yanından geçen vatandaşa da aldırış etmiyor.