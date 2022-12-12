Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu

Sancaktepe'de akan trafiğin ortasında oturan küçük kız görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu
Editör
EditörEditör
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Sancaktepe’de akan trafiğin ortasında oturan küçük kız görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe’de 8 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kız çocuğu akan trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında dakikalarca oturdu. Küçük kızın hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın yolun ortasında oturduğu, otomobil sürücülerinin aldırış etmeden yoluna devam ettiği, bir süre sonra kızın ayağı kalkarak koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu
Sancaktepe'de yürekleri ağza getiren görüntü: Dakikalarca yolun ortasında oturdu