Sancaktepe'den 143 TL'lik bozuk para ile klima radyatörü çalan şüpheli yakalandı

Sancaktepe’de girdiği restorandan 2 adet klima radyatörü, restoran anahtarları ve 143 TL tutarında madeni para çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık sulundan aranması olduğu tespit edilen şüpheli tutulandı.

Sancaktepe’de 26 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Abdurrahman Gazi Mahallesi Atayolu Caddesinde bulunan bir restoran içerisindeki 2 adet klima radyatörü, 7 adet restoran anahtarı, 1 adet matkap ve 143 Türk Lirası tutarında madeni para çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayı G.S. isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli şahıs 26 Kasım tarihinde Abdurrahman Gazi Mahallesindeki bir sokakta yakalandı. Şahsın üzerinde çalınan eşyalar da ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgusunda hırsızlık suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.

“İş yerinden ve kurumdan hırsızlık ve mala zarar verme” suçlarından hakkında aynı gün adli işlem yapılan şahıs, 27 Kasım tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.