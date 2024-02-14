Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya kantinleri ve yemekhaneleri denetledi

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, okulların kantin ve yemekhanelerinde yapılan denetimlere katıldı. Kaymakam Karakaya, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli" dedi.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, kurum müdürleriyle Yenidoğan Fatih Ortaokulu ve Özel Küçük Prens Okulunu ziyaret etti. Okullarda inceleme yapan Kaymakam Karakaya, öğrencilerle sohbet edip, başarılar diledi.

Ürünleri inceledi

Kaymakam Ahmet Karakaya daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turan Siyer ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gökhan İlhan ile birlikte ekipler tarafından okulların kantin ve yemekhanelerinde yapılan denetim uygulamasına katıldı. Ürünleri inceleyen ve denetimleri takip eden Kaymakam Karakaya, "Öğrencilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli" diye konuştu.