Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Çocuk Gelişim Merkezi törenle hizmete açıldı. Minik öğrenciler haftanın 5 günü uzman eğitmenler ve pedagoglar eşliğinde robotik kodlama, okuma yazma, müzik ve benzeri alanlarda eğitim görecek.

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 4 ile 6 yaş grubu arasındaki çocuklara eğitim verecek Kemal Türkler Mahallesi Çocuk Gelişim Merkezi, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Başkan Döğücü çocuklarla birlikte kesti. 84 öğrencilik kapasitesiyle Sancaktepe’ye kazandırılan Çocuk Gelişim Merkezi’nde okuma yazma hazırlık çalışmalarından müzik etkinliğine, robotik kodlama derslerinden mutfak eğitimlerine kadar birçok alanda eğitim verilecek. Çocukların yaş grubuna uygun hazırlanmış derslik ve oyun alanlarında öğrencilere uzman eğitmenler ve pedagoglar eşlik edecek. Öte yandan Çocuk Gelişim Merkezi’yle birlikte yeni muhtarlık binası da kullanıma açıldı.

“9 tane kreşimizi Sancaktepe’ye kazandırmış olacağız”

Çocuklarla sohbet eden ve oyunlar oynayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğimizi biliyoruz. Çocuklarımızın eğitimi bizim için çok önemli. Onların doğru şekilde yetişerek, kendi değerlerini kaybetmeden son teknoloji ile dünyayı anlatacakları çok şey var. Bizler de bugün 3 kreşimizi açtık. Önümüzdeki haftalarda da kreş açılışlarımız devam edecek. Bu eğitim öğretim yılında toplam 9 tane kreşimizi Sancaktepe’ye kazandırmış olacağız. Çocuklarımızın buralarda huzur ve güven içerisinde eğitim aldığını gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Sancaktepe’ye daha fazla eser kazandırmak için de gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.