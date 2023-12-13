Sancaktepe Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Sancaktepe Mahallesi’ne inşa edilen “Sancaktepe Kültür Merkezi”nin açılışı Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Altınok, açılışta yaptığı konuşmada, “Sancaktepe Kültür Merkezimizde meslek edindirme kursları, bilim merkezi, cenaze taziye evi ve başka amaçlarla da kullanılacak olan toplantı salonumuz var. Çok maksatlı kullanacağımız bir kültür merkezi. Eserimiz Sancaktepe Mahallemize, Keçiören’imize, Ankara’mıza ve ülkemize hayırlı olsun. En önemlisi de çocuklarımız için yer alacak bilim merkezidir” dedi.

“Sözümüzü tuttuk, hep teşekkür aldık”

Konuşmasını, Keçiören Belediye Başkanlığına ilk aday olduğu 1993-94 döneminde seçim çalışmaları sırasında içinde bulunduğu bir sohbeti anlatarak sürdüren Altınok, “Yıl 1993-94, Keçiören Belediye Başkanı adayıyım. Çarşı, pazar, sokak ve mahallelerde dolaşıyoruz. Şimdiki Şehit Kubilay Mahallesi Pazarımıza geldim. Hep buralar gece konduydu. Sivas Yıldızeli’nden bir hacı abiye sordum. ‘Eksiğiniz nedir ne talep ediyorsunuz’ dedim. ‘Sen ne yapacaksın’ dedi. ‘Hacı abi şöyle aşağı doğru bak, ne görüyorsun’ dedim ve ne gördüğünü sordum. ‘Gecekondu görüyorum’ dedi. Ben de, ‘Allah nasip ederse, bizi seçerseniz işte bu gecekondudaki yaşamı sonlandıracağız, insanca yaşam insanca hayat sunacağız’ dedim. ‘Biz görür müyüz’ dedi. ‘Onu Rabbim bilir’ dedim ve 1994 yılında seçildik ve altıda beşi gecekondu olan Keçiören’de kentsel dönüşümü başlattık. Neticede, onca yıl çamur içinde eziyet çekmiş, kışın donmuş, yazın yanmış insanlarımıza altyapısı ve üstyapısıyla insanca bir yaşam alanı sunduk. Hacı abi sonraki karşılaşmalarımızda hep yanıma geldi, sözümüzü tuttuğumuz için hep teşekkür etti” ifadelerini kullandı.

“Bu eser Türkiye’de ilktir”

Sancaktepe Kültür Merkezi’nin üstünde bulunan, ısıtma ve soğutma sistemine sahip yeni nesil semt pazarının Türkiye’de ilk kez Keçiören’de inşa edildiğini söyleyen Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sancaktepe Kültür Merkezimizin açılışını yapıyoruz. Türkiye’de ilktir bu eser. Üst katında, kışın ısıtma, yazın soğutma sistemine sahip yeni nesil semt pazarımız var. Türkiye’de şimdi bizden sonra yapmaya başladılar ve başlayacaklar. Bunları yapmak maliyeti artırıyor ama biz pazar esnafımıza ve vatandaşımıza değer veriyoruz. Sabahın altısında ya da yedisinde pazarcı geliyor. Soğukta donuyor. Bir de yağmurda karda vatandaşımız pazara gelmek istemiyordu. Artık rahatlıkla geliyor, pazar esnafımızın da yüzü gülüyor. Sancaktepe, Şehit Kubilay ve Yükseltepe Mahallelerimize milyonlarca liralık yatırımlar yaptık. Unutulan mahallelerimiz bu dönemde altın çağını yaşıyor. Spor salonu, mahalle konakları, spor tesisleri, yürüyüş yolları, halı sahalarımızla şehrimizin her tarafını ilmik ilmik, dantel gibi eserlerle işledik.”

Ankara Büyükşehirin, Keçiören’e de diğer ilçelere de kazandırdığı eser yok

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Keçiören’in payına düşen bütçeyi Keçiören’e yatırım olarak sunmadığını ifade eden Altınok, eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:

“Ankara Büyükşehir’in bütçesi bu sene 60 milyar TL. Mahalle sakinlerimiz desinler ki, ABB’nin şu hizmeti oldu, mahallemize şunları yaptı. Varsa eğer; spor tesisi yaptı, park yaptı, kültür merkezi yaptı, konak yaptı desinler. Yani bana deyin ki şunu yaptı, ben de tamam diyeyim. Bütçe var ama ortada eser ve hizmet yok. Keçiören, nüfus bakımından Ankara’mızın nüfusunun altıda birini teşkil eder. Buna göre Ankara Büyükşehir’in bütçesinden Keçiören’e yılda aşağı yukarı 10 milyar TL, 5 yılda 50 milyar TL düşüyor. Ama ortada eser ve hizmet yok. Bir tek Ovacık Mahallesi’ne bir park yapıyorlar. 15 dönümlük parkı 2 yılda bitiremediler. Biz ise 100 park yaptık. Eserlerimizin birçoğu da devasa park ve spor komplekslerinden oluşuyor. ABB’nin Sadece Keçiören’e değil, Ankara’ya da kazandırdığı bir eser yok. Yani Çankaya’da da, Yenimahalle’de de, Mamak’ta da, Altındağ’da da, Sincan’da da, Etimesgut’ta da eser ve hizmet yok. ABB’nin devlet gibi bütçesi var. Biz, az bir bütçeyle Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha çok hizmet ve eser yapıyoruz. Bir de gönül eserlerimiz var. Altınok, cumartesi çalışır, pazar çalışır. Bizde öyle tatil falan yok. Benim tatilim sizin aranızda, sizin yanınızda, sokaklarda, yollarda, pazarlarda, parklarda olmak. Ben de bundan keyif alıyorum. ‘Bir gönül alan, bütün dünyanın gönlünü almış gibidir’ deniyor ya hani. Yok, gideyim falan yerde tatil yapayım, filan adalarda gezeyim yok bizde. Belediye başkanlığı makamı maalesef bazılarına göre saltanat; bazılarına göre vebal ve hizmet makamı. Biz bu makamı hizmetkârlık makamı olarak gördük ve öyle sürdürmeye devam edeceğiz.”

Başkan Altınok, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte kurdele keserek kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdi ve merkezin içinde incelemelerde bulundu.