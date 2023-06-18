Sancaktepe kurban kesim alanı bayrama hazır

Sancaktepe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçede kurulan kurban satış alanında denetim yaptı.

Sancaktepe Belediyesi, ilçede kurulan kurban satış alanını denetledi. Sancaktepe Belediyesi hayvan yakalama ve hijyen ekibi de kurban satış noktasında hazır beklerken, Belediye Başkanı Şeyma Döğücü kurban satış alanını dolaşarak, esnafla sohbet etti. Çadırları ziyaret eden Başkan Döğücü, "Kurban kesim alanımızı bu yıl genişlettik. Her bir noktanın ilaçlama ve temizlik çalışmaları, veterinerlik hizmetlerimiz hazır. Herkesi Sancaktepe’ye bekliyoruz. Kurban Bayramı sabahı da kavurma ve pilavımızla yine herkesin hizmetinde olacağız. Hayırlı ve bereketli olsun diyorum. Şimdiden herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum" dedi.