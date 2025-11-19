Sancaktepe'li genç fotoğrafçılardan dünya sahnesinde büyük başarı

Sancaktepe Fotoğraf Akademisi, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Türkiye’nin katıldığı 42. FIAP Gençlik Bienali 2025 sonuçlarına göre, Akademi öğrencileri Rabia Canalp ve Muhammed Karagöl, elde ettikleri derecelerle Türkiye takımının FIAP Bronz Madalya kazanmasına güçlü katkı sağladı.

Sancaktepe Fotoğraf Akademisi öğrencileri Rabia Canalp ve Muhammed Karagöl, 42. FIAP Gençlik Bienali 2025’te dünya sahnesinde büyük bir gurur yaşattı. Genç yetenek Rabia Canalp, "Can Dostlar" adlı fotoğrafıyla altın madalya kazanırken, "Anıt" adlı çalışmasıyla kabul (accepted) alarak yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Bir diğer başarılı öğrenci Muhammed Karagöl ise "Shadow" ve "Rumi" isimli fotoğraflarıyla kabul (accepted) alarak Türkiye takımının puanına değerli katkılar sundu. Her iki genç sanatçının eserleri; "gençlik, kültür ve estetik" teması kapsamında sergiledikleri güçlü anlatım, teknik yetkinlik ve özgün bakış açısıyla uluslararası jüri tarafından övgüyle değerlendirildi.

Sancaktepe Fotoğraf Akademisi dünya çapında yükseliyor

Sancaktepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sancaktepe Fotoğraf Akademisi, eğitmen Ekrem Kalkan liderliğinde gençlere profesyonel düzeyde fotoğraf eğitimi sunuyor. Akademi; estetik yaklaşım, sahada uygulamalı eğitimler, eleştiri kültürü ve hikâye geliştirme metoduyla genç fotoğrafçıların kendi sanat dilini oluşturmalarına imkân tanıyor. Canalp ve Karagöl’ün proje grubu kapsamında hazırladığı portfolyolarla bu başarıya ulaşması, Sancaktepe’nin görsel sanatlarda uluslararası ölçekte adını duyuran bir merkez haline geldiğini gözler önüne serdi.