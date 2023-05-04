Sancaktepe Teknoloji Liderleri projesinin açılışı gerçekleşti

Bölgedeki çocuk ve genç nesil arasında proje ve teknogirişimciliğin yaygınlaştırılarak toplumsal ve ekonomik yapıdaki dönüşümü gerçekleştirecek bireyler yetiştirilmesi amacıyla kurulan Sancaktepe Teknoloji Liderleri ‘Yeni Neslin Teknolojisi’ projesinin açılış töreni gerçekleşti. Açılış törenine Sancaktepe Belelediye Başkanı Şeyma Döğücü katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Sancaktepe Belediyesi, Medeniyet Üniversitesi ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Sancaktepe Teknoloji Liderleri ‘Yeni Neslin Teknolojisi’ projesinin açılış töreni Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nde düzenlendi. Programa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Dr. Gülfettin Çelik, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş ve çok sayıda genç katıldı. Robotik kodlama ve dron atölyesi, 3 boyutlu tasarım atölyesi, üretim atölyesi, sanal gerçeklik, oyun ve dijital içerik geliştirme atölyesi, açık kaynak atölyesi ve otonom araçlar ile yapay zeka atölyesinin bulunduğu proje çerçevesinde 270 kayıtlı öğrenci, 6 atölye ve 50 projenin alanda yer aldığı belirtildi.

“Gençlerimiz de bu anlamda inanılmaz becerikli”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bugün Sancaktepe’mizde gençlerimizle büyük bir gururu yaşadık. Teknoloji liderleri projemizi hayata geçirdik. Bu güzel mekânda geleceğe dair birçok buluşa imza atacak evlatlarımızı yetiştirecek, onlara mekân ve imkân sunacağız. Onlar da burada rahatlıkla hayallerini gerçekleştirmek, dünya teknolojilerinin kat kat üstüne çıkmak için bir imkân bulmuş olacaklar. Çünkü biz biliyoruz ki artık devletler teknolojiyle var. Ve bu teknolojiyi yakalamanın ötesinde üstüne çıkmamız gerekiyor. Gençlerimiz de bu anlamda inanılmaz becerikli, inanılmaz akıllı. Biz de onları destekleme adına İstanbul Kalkınma Ajansımız, Medeniyet Üniversitemizle iş birliği yaptık.” dedi.

“Teknofest’te bu sene final aşamasında şu an 20 takım içerisindeyiz”

Teknofest’te finale kaldıkları proje hakkında bilgi veren Ahmet Hilmi Güneş, “Biz bu rokete yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Teknofest’te roket kategorisi, üç ana daldan oluşuyor. Biz lise kategorisinde alçak irtifada yarışıyoruz. Hedefimiz bin 500 metreye çıkıp içinde bulunan görev yükünü sağ salim indirmek. Teknofest’te bu sene final aşamasında şu an 20 takım içerisindeyiz. Atış yağış nedeniyle ileri bir tarih ertelendi. Hedefimiz birinci olmak” dedi.