Sancaktepeli kadınlardan depremzedeler için hayır panayırı

Sancaktepe Belediyesi tarafından geliri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanmak üzere 8 Mart Dünya kadınlar gününe özel hayır panayırı düzenlendi.

Sancaktepe Belediyesi Kadın Aile Merkezi Müdürlüğü tarafından Sancaktepe Belediyesi Fuaye alanında açılan hayır panayırında, Kadın Aile Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda üretilen el emeği göz nuru ürünler ile kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler satıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel Sancaktepeli kadınların yapmış olduğu ele emeği göz nuru ürünlere vatandaşların ilgisi büyük oldu. Hayır panayırında elde edilecek gelirin Malatya Doğanşehir’de bulunan depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, “Asrın felaketinin ardından 7’den 70’e tüm Sancaktepe olarak el birliği ile deprem bölgesine her türlü lojistik desteği ve yardım malzemelerini gönderiyoruz. Bunun yanında depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı 500 konteynerlik yaşam alanımızın yapımının sonuna geldik. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Sancaktepeli kadınlarımızın yaptığı ürünleri satışa sunduk. Buradan toplanan gelirler depremzede vatandaşlarımızın ihtiyacı için kullanılacak. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Tüm insan ve lojistik gücümüzü kullanarak deprem bölgesine yardım ediyoruz” şeklinde konuştu.