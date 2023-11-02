Sandalye hırsızı kamerada

Bursa'da bir iş yerinde meydana gelen sandalye hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sandalye hırsızı kamerada
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da bir iş yerinde meydana gelen sandalye hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde üzerinde ilerleyen bir şüpheli, yol kenarında gördüğü kafenin sandalyelerini gözüne kestirdi. İşletmenin kapısından girmeden sandalyelere uzanan kişi, aldığı malzemeleri kapı önüne dizdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, şüpheli sandalyelerle kayıplara karıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman