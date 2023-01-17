Sandıklılılar, Yenimahalle'de bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar; Sandıklılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı (SANVAK) tarafından düzenlenen Sandıklılılar Gecesi’ne katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ile birlikte Sandıklılılar Yardımlaşma, Dayanışma, Araştırma, Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı (SANVAK) tarafından düzenlenen Sandıklılılar Gecesi’ne katıldı. Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nergis Salonu’nda gerçekleşen gecede program, Başkan Yaşar’ın hayat hikayesini anlatan video gösterimi ile başladı.

Yaptığı konuşmada Afyon Sandıklılı olmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bugün sizleri burada ağırlamaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Hemşehrilik bilincini yaşatmanın yolu büyükşehirlerdeki hemşehri derneklerinden geçiyor. Biz geleneklerimizi göreneklerimizi ve doğduğumuz toprakları unutmamak, unutturmamak için bu vakfı kurduk. SANVAK çalışmalarıyla sadece Afyon’un değil, Türkiye’nin en güçlü hemşehri vakfıdır. Biz doğduğumuz toprakların daha güzel, daha yaşanabilir olması için kurduk bu vakfı. O gün bu ateşi yakmasaydık bugün sandıklının nüfusu 35 bin değil 20 bin olurdu. Her zaman birbirimize destek olacağız. Acı günde, tatlı günde bir araya geleceğiz" dedi.