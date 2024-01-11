Şanghay'da Türk sineması rüzgarı

Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliği ile ‘Şanghay Türk Film Haftası’, Shanghai Film Distribution and Exhibition Association’ın da katkılarıyla 12-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük metropolü Şanghay yeni yıla Türk sinemasına ev sahipliği yaparak başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Şanghay Türk Film Haftası’, Shanghai Film Distribution and Exhibition Association’ın da katkılarıyla 12-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu özel etkinlik kapsamında, aralarında Nuri Bilge Ceylan’ın da bulunduğu Türk sinemasının usta yönetmenlerinden seçkin eserler gösterilecek. 71. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye’ye aday gösterilen ‘Ahlat Ağacı’nın yanı sıra ‘Kardeşim Benim’, ‘Omar ve Biz’, ‘Ekşi Elmalar’, ‘Nefesim Kesilene Kadar’ ve ‘Unutursam Fısılda’ filmleri bu özel hafta boyunca izleyicilere Türk sinemasının zengin dünyasına keyifli bir yolculuk yapma imkanı sunacak.

Şanghay Türk Film Haftası’nın Türk sinemasının farklı örneklerini Asya’nın en gözde sanat ve kültür merkezleri arasında yer alan Şanghay’daki yerli ve yabancı sinemaseverlerle buluşturarak ülkemizin tanıtımına ve Türkiye markasının güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.