Sanık Ufuk Akçekaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker’i (46) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ufuk Akçekaya’nın Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3’üncü duruşmasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ufuk Akçekaya’nın, Nazmi Arıkan’ı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme, maktul Şerif Eker’i ise canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Duruşma 29 Mart’a ertelendi. Akçekaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Gelibolu’nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker’i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker’i kanlar içerisinde buldu. İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker’in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Yapılan otopside Arıkan’da 12’si öldürücü 47, şoförü Şerif Eker’de ise 27’si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi. Otopsinin ardından Arıkan ve Eker’in cenazeleri, 15 Temmuz’da İstanbul’da toprağa verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisi iddiasıyla Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya, İstanbul’da yakalanıp, gözaltına alınıp, tutuklandı.

3’üncü duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı

Eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’i öldüren Ufuk Akçekaya’nın, Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 3’üncü duruşması görüldü. Sanık Ufuk Akçekaya, duruşmaya SEGBİS’le katıldı. Duruşmada tanık ve sanık avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Ufuk Akçekaya’nın, Nazmi Arıkan’ı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme, maktul Şerif Eker’i ise canavarca hisle, eziyet çektirerek ve suç delillerini gizlemek ve yakalanmamak amacıyla öldürme suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Avukatı Kaan Karcılıoğlu, Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Ufuk Akçekaya’nın en üst seviyeden ve takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezalandırılmasını talep etti. Akçekaya savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden tahliyesini istedi.

Duruşma 29 Mart’a ertelendi. Sanık Ufuk Akçekaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.