Saniyeler içinde cep telefonunu böyle çaldı...

Bursa'da bir tost dükkanında masada duran telefonu saniyeler içinde çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Saniyeler içinde cep telefonunu böyle çaldı...
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursa’da bir tost dükkanında masada duran telefonu saniyeler içinde çalındı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tostçuda meydana geldi. Müşterinin masada unuttuğu telefonu kaş ile göz arasında poşetine atan hırsız, dükkandan uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.