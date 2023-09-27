Saniyelerle yarışan kahramanların haftası

Türkiye’nin örnek itfaiyelerinden olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İtfaiye Haftası’nı törenle kutladı. 30 yeni itfaiye aracının da hizmete alındığı törende, itfaiye eğitim amiri merdivenli araçla 18 metre yükseklikten inerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a Türk bayrağı takdim etti.

Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Kocaeli’de tören düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’da düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli Milletvekilli Prof. Dr. Sadettin Hülagü de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla temin ettiği 30 yeni itfaiye aracı da hizmete alındı. Yıl sonuna kadar 13 yeni itfaiye aracının daha filoya katılacağı öğrenildi.

Programda İtfaiye Eğitim Amiri Recep Yayla, merdivenli araç yardımıyla 18 metre yükseklikten inerek, Tahir Büyükakın’a Türk bayrağı takdim etti. Başkan Tahir Büyükakın, bayrağı öperek teslim aldı.

Törende konuşan Başkan Tahir Büyükakın, "Bugün Türkiye’de itfaiye teşkilatının 309. yıl dönümü. Başta itfaiye erlerimiz olmak üzere tüm itfaiye teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışma yaşamınızda kazasız, belasız hizmet vermenizi Rabb’imden niyaz ediyorum" dedi.

Bugün 30 yeni aracı filoya dahil ettiklerine dikkat çeken Büyükakın, "İtfiaye teşkilatımızın böyle bir günü kutlaması, itfaiye filomuza ilave edilen araçlarla birlikte yapılınca daha anlamlı hale geldi. Zor şartlarda çalışıyorsunuz. Yaklaşık yıllık 10 bin vakaya gidiyorsuuz. Bunların hepsi yangın vakası değil. İtfaiyenin müdahale etmesi gereken trafik kazası ve hayvan kurtarmaya kadar varan sayısız müdahaleler var. Bunlar için en önemli şeylerden bir tanesi çalışanlarımızın hazır ve yeterli sayıda olmaları, diğeri ise onların ekipmanlarının eksiksiz olması. Bu manada filomuza kattığımız 30 yeni araçla araç sayımızı 87’ye çıkardık. 13 tane de yıl sonuna kadar yeni araç ilave edilecek. 13 araçla birlikte toplam 100 aracımız olmuş olacak. Bu sizin sahada güçlü şekilde müdahale çalışmaları yürütmeniz açısından son derece kıymetli" diye konuştu.

Başkan Büyükakın, belediyenin imkanlarını itfaiye teşkilatı için seferber ettiklerine dikkat çekerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın Türkiye’nin önde gelen teşkiatlarından biri olduğuna dikkat çekti. Kocaeli İtfaiyesi’nin sadece vakalara müdahale etmediğini, aynı zamanda eğitimler de verdiğini söyleyen Büyükakın, emeği geçen tüm personellere teşekkürlerini sundu.

"Gönüllü itfaiyecilerin arasından seçim yaptık, bu Türkiye’de ilklerden biri"

Araç filosunun güçlenmesinin yanı sıra personel sayısında da artış yaşandığını kaydeden Büyükakın, "130 yeni personelle mevcut sayımızı 568’e yükselttik. 568 inanılmaz bir sayı. Bu sayıyı da artırarak devam edeceğiz. Bu kentte hizmet vermiş gönüllü itfaiyeciler var. Onların arasından seçim yaptık. Bu da Türkiye’de ilklerden biri. Yıllarca bizimle birlikte çalışan çok sayıda arkadaşımız vardı. Onların arasından seçim yaptık. Gönlün olması da başka bir şey. Esasen yaptığınız çalışma canınızı riske ederek yaptığınız çalışma. Biz bunu en son Kahramanmaraş depreminde gördük. Bizimle birlikte orada hizmet veren yabancı ülkelerden gelen ekipler vardı. Bir yerden canlı sesi duyulduğu, işaret alındığı yönünde haber geldiğinde o an yabancı ekipler boştaysa onlara haber veriliğinde, binaya gidip ’Biz bu binada çalışamayız. Burası çok riskli’ dediklerinde bizim itfaiye teşkilatımızın kahraman itfaiyecilerinin canlarını da tehlikeye atıp, oradan çok sayıda vatandşımızı kurtardığına bizzat şahit oldum. Bu manada yaptığınız iş bir gönüllülük, kahramanlık işi. Bunun olması için sapsağlam iman olması gerekir. Elhamdülillah her birinizin yüreğinde sapasağlam iman var" ifadelerini kullandı.