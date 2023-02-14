SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde 474 depremzede yataklı tedaviye alındı, 97'si ameliyat edildi

SANKO Üniversitesi Hastanesi, meydana gelen depremin ilk anından itibaren tüm branşlarda sunduğu sağlık hizmetlerinin yanı sıra, hasta yakınları ve depremzedelere barınma ve yemek imkanı sağladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi, Hastane Afet ve Acil Durum Planı Başkanı Dr. Suat Özerbaş, 474 depremzede hastanın acil ve yataklı tedaviye alındığını, bunlardan 97’sinin ameliyat edildiğini söyledi. Göçük altından çıkarılıp SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen depremzede hastalardan hiçbir ücret alınmadığına dikkat çeken Dr. Özerbaş, ilk günden itibaren hasta, hasta yakınları ve depremden etkilenerek hastanenin barınma ve yemek imkanlarından yararlananlara 40 bin 100 öğün sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği verildiğinin altını çizdi. Dr. Özerbaş, bine yakın depremzede için hastanenin uygun bölümlerinin barınmak isteyenlere açıldığını, koltuk, kanepe, çarşaf, pike, battaniye, yastık gibi her türlü imkanın sunulduğunu kaydetti.

Bu dönemde çalışan personel ve zor durumda olan yakınlarının da hastanede sunulan imkanlarından yararlandırıldığına işaret eden Dr. Özerbaş, Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde görevli personelin ilk andan itibaren hastaneden ayrılmadan görevlerini yürüttüklerini, çoğu personelin de yakınlarıyla beraber hastanede konaklayarak görevlerini aksatmadıklarına vurgu yaptı. “Depremin ilk dakikalarından itibaren devreye alınan kriz yönetimi süreci çerçevesinde, acil servis koordinasyonunda ilgili tüm uzman hekim kadromuz görevi başında kalmış, hastaneden hiç ayrılmamışlardır” diyen Dr. Özerbaş, şu bilgileri paylaştı:

“Ayrıca asistan hekimlerimiz, Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi intörn doktorlarımız Tıp Fakültesi 5’inci ve 4’üncü sınıf stajyer doktorlarımız, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerimiz gönüllü olarak uzman hekimlerimizin kontrolünde canı gönülden görev yapmıştır. Hastanemizde yürüttüğümüz faaliyetlerin yanı sıra, deprem bölgelerinden tıbbi ve hijyen malzemeleri ile gıda ve diğer ihtiyaçlar için ulaşan kurum ve kuruluşlara da talep ettikleri konularda destek verilmiştir. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sorunun üstesinden birlikte geleceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”