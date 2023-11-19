SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu: 'Zambiya'nın, Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olmasını istiyoruz'

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret eden Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "Zambiya bizim için çok önemli bir ülkedir. Yatırımları sağlayacağımız finanslarla yapabiliriz. Türkiye’nin Afrika’ya açılan kapısı olmasını istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve beraberindeki heyet, Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğini ziyaret etti. Burada Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. Dr. Wıllıam M. Sıkazwe ile bir toplantı gerçekleştiren heyet, Zambiya Cumhuriyeti’ne yatırım yapmak için hazır olduklarını kaydetti. Toplantıda konuşan Cevahiroğlu, “Daha önceden yapmış olduğumuz ziyaretin devamı olan bu ziyaretimizde Zambiya Cumhuriyeti tarafından uluslararası garantilerin verilmesi durumunda şirketlerimizin yatırım yapmaya hazır olduğunu bildiriyorum. Zambiya’nın, Türkiye’nin Afrika’ya açılan kapısı olmasını istiyoruz” dedi.

“Zambiya bizim için çok önemli bir ülkedir”

Ferudun Cevahiroğlu, yatırım modelleri ve finans kaynakları hakkında da bilgilendirme yaparak, “Zambiya bizim için çok önemli bir ülkedir. Yatırımları sağlayacağımız finanslarla yapabiliriz. SANKON kuruluşu 15 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında teşkilatlanma faaliyetlerini tamamlamıştır. SANKON bir taraftan da uluslararası arenada küresel partnerler edinmiş, bu partnerleriyle iş birlikleri yaparak, önemli bir küresel aktör konumuna gelmiştir. SANKON kuruluşu olarak, Türkiye ile Zambiya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gayesiyle çalışmaya hazırız. Bundan sonraki süreçte de Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile var olan iş birliğimizi geliştirmeye ve daha da güçlendirmeye hazırız” diye konuştu.

“Zambiya, bakır, elmas gibi maden kaynakları yönünden zengindir”

Zambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. William Maipambe Sikazwe ise iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine değinerek, “Zambiya, su kaynakları yönünden şanslı bir ülkedir. Bakır, elmas gibi maden kaynakları yönünden de zengindir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de yapılan yatırım modellerini örnek alıyoruz. Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin tecrübesinden yararlanmak bizim için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“Türk şirketlerini Zambiya’da yatırım yapmaya davet ediyorum”

Büyükelçi Sikazwe, “Türk şirketlerini Zambiya’da yatırım yapmaya davet ediyorum. Zambiya, güvenli ve huzurlu bir ülkedir. Zambiya’daki şartlar Türk şirketleri için yatırım yapmaya oldukça müsaittir. Diplomatlarımız yatırımlarla ve ticaretle ilgili bundan sonraki süreçte SANKON’un ilgili komisyonları ile yakın çalışma içerisinde bulunacaktır. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla, SANKON kuruluşu ile güçlü olan iş birliğimiz bundan sonraki süreçte de kararlılıkla artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, toplantının son bölümlerinde SANKON’a üye şirketlerin yetkili temsilcileri kendilerini tanıtarak, faaliyet alanları ve yatırım modelleri hakkında Büyükelçi Sikazwe’yi bilgilendirdi.