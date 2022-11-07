SANKON ile Mali Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği devam edecek

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği arasında yapılan toplantıda, ekonomik ve ticari işbirliğin devam edeceği kararlaştırıldı.

Türkiye ile Mali arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere önem verdiklerini söyleyen SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için, Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile 2017 yılından bu yana var olan ilişkilerimizi bundan sonraki süreçte de daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Türk şirketleri olarak Mali Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla inşaat, enerji, sağlık, teknoloji gibi projelerinde görev almaya hazırız" dedi.

Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İssa Ousmane Coulibaly ise "Her iki ülke arasında köklü ve tarihi bağlar vardır. Mali Cumhuriyeti olarak, Türkiye ile aramızdaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla, SANKON kuruluşu ile işbirliğimiz bundan sonrada devam edecektir" diye konuştu.

Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde yapılan toplantıda, Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Mahamadoun Ementa ile Ekonomik ve Ticari İlişkilerden Sorumlu İkinci Müsteşar Aliou Dioncounda Dembele, toplantıya katılım sağlayan şirketlere Mali Cumhuriyeti’nin ithalat ve ihracat potansiyelleri hakkında bilgiler verdi.