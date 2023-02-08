Şanlıurfa'da depremde 114 vatandaşın öldüğü binalar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Şanlıurfa’da yıkılan ve 114 kişinin hayatını kaybettiği binalar dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa’da yıkılan binalar havadan görüntülendi. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği binalarda şu ana kadar 114 kişi hayatını kaybetti. Çalışmalar sonucu zaman zaman ölü ve yaralılara ulaşılıyor. Bölgede devam eden enkaz kaldırma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.