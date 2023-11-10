Şanlıurfa Kültür Buluşmaları'nda baharat kolye yoğun ilgi gördü

Şanlıurfa’nın yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı ‘Şanlıurfa Tanıtım Günleri’ İstanbul’da Yenikapı etkinlik alanında düzenlendi.

Şanlıurfa Kültür Buluşmaları İstanbul’da Yenikapı etkinlik alanında festival havasında gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Dernekler Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Şanlıurfa’nın yöresel lezzetlerinin yanı sıra kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Borani, İsotlu Lahmacun, Ağzı Açık, Ağzı Yumuk, Şıllık Tatlısı gibi birbirinden ilginç Urfa yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

‘‘Urfa’nın yöresel ürünlerini İstanbul’a taşıdık’’

Organizasyonda açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Dernekler Federasyonu Başkanı Adnan Şansal açıklamalarda bulundu. Şansal, ‘‘Urfaya özgü her şey bu fuarda. Şanlıurfa denildiğinde aklımıza kültür çeşitliliği, gastronomi, inanç turizmi ve UNESCO tarafından tescillenen müzik şehri geliyor. İstanbul’da bu etkinliğe geldiğinizde bunların hepsini burada görebilirsiniz. Gelin damatlarımız için ata tohumlarımızı kolye haline getirdik, takı olarak kullanıyoruz. Gelecek nesillerimize genetiği bozulmamış tohumlar lazım. Genetiği bozulmamış ata tohumlarımız altından daha değerli. Bu geleneğin öncülüğünü yapacağız. Buraya etkinlik alanına Urfa’nın yöresel tüm ürünlerini taşıdık. Tüm İstanbul halkını Yenikapı etkinlik alanına bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Ata tohumundan yapılan ‘Baharat Kolyesi’ geline takıldı

Şanlıurfa’nın düğünlerinin geleneksel ve renkli atmosferlerinde yaşanan değişim de etkinlikte tanıtıldı. Etkinlik alanında gelin-damat takı törenlerinde yaşanan değişimi anlattı. Ata tohumundan yapılan kolye gelin ve damada takıldı. Gelin ve damat altın fiyatlarının çok pahalandığını ata tohumunun daha değerli olduğunu söyledi.

Çiğköfte yarışmasında kazanana altın hediye edildi

Kültürel etkinlik kapsamında çiğköfte yeme yarışması da yapıldı. Festival alanında yapılan çiğköfteler vatandaşlara dağıtıldı. Aynı amanda yapılan yarışmada en çok çiğköfte yiyene altın hediye edildi. Yirmi sıkım çiğköfteyi iki dakikada yiyen yarışmacı altın kolyenin de sahibi oldu.

Şanlıurfa Kültür Buluşmaları’nda isotlu baklava yoğun ilgi gördü

Zengin mutfak kültürüyle bilinen Şanlıurfa’nın meşhur baharatı isot bu kez baklavayla buluştu. Şanlıurfa’nın yöresel baharatlarından isot bu kez baklava ile harmanlandı. Tatlı ve isotun buluştuğu lezzet etkinlik alanında vatandaşlara dağıtıldı.

‘Şanlıurfa Tanıtım Günleri’ 9-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda ziyaretçileri bekliyor olacak.