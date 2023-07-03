Sanovel bir kez daha FDA onayı aldı

Bu yıl 40. yaşını kutlayan, Türk ilaç sektörünün lider oyuncularından Sanovel, dünyanın en büyük sağlık otoritesi kabul edilen Amerikan Gıda ve İlaç​ Kurumu’ndan (Food and Drug Administration-FDA) bir kez daha onay alarak büyük bir başarıya imza attı. İlaç üretiminde standartların belirlenmesinde dünyanın en önemli kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan aldığı onayla İstanbul Silivri’de bulunan Ar-Ge Merkezi ve Üretim Kampüsü’ndeki süreçlerin uluslararası standartlara uygunluğunu yeniden tescilleyen şirket, küresel pazardaki stratejik konumunu güçlendirerek ABD’deki gücünü katlamayı hedefliyor.

Türk ilaç sektöründe tam 40 yıldır faaliyet gösteren Sanovel, 2018 yılında majör ve kritik bulgu olmadan FDA onayı alan ilk ve tek Türk ilaç firması olarak bir ilke imza atmıştı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen rutin denetim sonrasında Sanovel, bir kez daha yüksek bir başarı oranı ile ikinci kez FDA onayı almayı başardı.



Dünyanın en büyük ilaç pazarı olan Amerika’daki gücünü artıracak

İkinci kez alınan FDA onayının hem şirket hem de Türkiye adına çok değerli bir gelişme olduğunun altını çizen Sanovel CEO’su Hülya Yalın; “FDA onayı, ABD pazarına gıda, ilaç, medikal cihaz gibi ürünler sunan firmaların alması gereken çok kritik bir belge. Üstelik yaptırımları açısından oldukça sıkı ve titizlikle yürütülen bir kalite denetimi sonunda veriliyor. Biz 2018 yılında majör ve kritik bulgu olmaksızın FDA onayını almış ilk ve tek Türk ilaç firması olma başarısını göstermiş, ABD pazarına giriş yapmıştık. O günden itibaren de dünyanın en büyük ilaç pazarı olan ABD’ye yönelik ihracat çalışmalarımız hız kesmeden devam etti. Bu yıl da FDA’nın rutin olarak tekrarladığı denetim sürecinden başarıyla çıkarak ikinci kez onay aldık. Bu denli yüksek itibara sahip bir başarıyı cGMP (Good Manufacturing Practices) onaylı tesisimizin hanesine yazdırmak elbette Sanovel’in uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmede belirleyici bir rol üstlenecek” dedi.