Sanovel, yeni iş zekâsı platformu SANO-BI'ı hayata geçirdi

Günümüzde küreselleşme ile birlikte dünyada meydana gelen değişimler ilaç sektörünü de harekete geçirdi. Küresel dönüşüme uyum sağlamak için artık hem inovasyon çalışmalarına hız vermek hem de dijital çağın gerekliliklerini yerine getirmek hayati bir rol üstleniyor. Özellikle de veri yönetimi konusunda atılan her adım, yapılan her yatırım ilaç sektöründe kalkınmayı sürdürülebilir kılmada belirleyici oluyor. Bu bakış açısıyla süreçlerini dijital alt yapılara entegre eden Sanovel, son olarak veri yönetimini bir üst noktaya taşıyan yepyeni bir yatırıma imza attı. Yakın zamanda lansmanını yaptığı yeni iş zekâsı platformu SANO-BI ile raporlama süreçlerini dijitale taşıyan şirket, bu konudaki geleneksel uygulamalar ve metodolojilere inovatif bir perspektif getirmeyi hedefliyor.



Ürün Tanıtım Uzmanı’ndan CEO’ya kadar farklı kademelerde raporlar üretebiliyor

İlaç sektöründe analitik veri yönetimi ve dijital dönüşümün çok kritik bir değer olduğunun altını çizen Sanovel İş Mükemmelliği ve Dijital Dönüşüm Direktörü Murat Gümrükçü: “Bakıldığında dijital dönüşüm ve bunu gerçekleştirmede kullanılan dijital platformlar değişimi sağlayan aktörlerden sadece birisi. Bu noktada önemli olan dijital araçları kullanma becerisi değil; sonuç alma yetkinliği olması, hikâyeleştirerek, görselleştirerek anlatmak, hızlı ve keskin sonuçlar üretmesini sağlamak. Yani dijital kasları ve refleksleri en etkili şekilde kullanabilmek. Biz Sanovel olarak tam da bu anlayışla yeni iş zekâsı platformumuz olan SANO-BI’ı yeni nesil elementlerle inşa ettik. Sano-BI, CEO’dan ürün tanıtım uzmanına kadar her seviye ve beceride raporlar üretebiliyor. Aynı zamanda MS Fabric ve MS Co-pilot desteğiyle ChatGPT’nin prompt deneyimini, analiz yaparken kullanmayı sağlıyor. Böylece etkinlik ve performans takibi eksiksiz, hatasız ve zamansız şekilde yürütülebiliyor. Multidisipliner bir perspektif sunan bu platform ile daha iyi iş kararları vereceğimizi ve departmanlarımız arası entegrasyonu maksimize edeceğimizi düşünüyoruz. Değişime ayak uydurmanın ve 21. yüzyılın petrolü olarak kabul edilen veri yönetiminin sürdürülebilir değer yaratmada hayati bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu noktada SANO-BI’ın şirketimizin dijital dönüşümünde bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz.” diye belirtti.