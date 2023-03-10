Şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı: Yasağa uymayanlara 46 bin lira ceza kesilecek

Birçok ilde görülen SAT-2 tipi şap virüsü sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar neticesinde Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da hayvan pazarları kapatılırken, şehirlerarası hayvan nakli yasaklandı. Bu yasağa uyulmaması halinde 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacak. Sakarya Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Taşdemir, "Sakarya’da bu virüs yok ve insan sağlığını etkilemiyor" dedi.

Türkiye’de birkaç ilde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü sebebiyle harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar ile ikinci bir emre kadar hayvan pazarları kapatılırken, şehirlerarası nakil de yasaklandı. Bu çerçevede, Sakarya’da da kapatılan pazarlardaki hayvanlar tahliye edildi. Konuya ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sakarya Veteriner Hekimler Odası koordineli olarak çalışma başlattı. Hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacak.

"Bu tedbirlerin alınması gayet sağlıklı oldu"

Alınan karar ile birlikte sevkiyatların durdurulduğunu söyleyen Sakarya Besicisiler ve Tavukçular Esnaf Odası Başkanı Halit Karaduman, "SAT-2 denilen şap virüsü çok şükür Sakarya’da yok ama görünen iller olduğu ve hızlı bir şekilde yayıldığı için buna önlem olarak Bakanlığın aldığı kararla hayvan pazarları kapatıldı ve hayvan sevkiyatları durduruldu. Çiftçi, üretici üyelerimiz ciddi manada etkilenecekler bu olaydan ama biz buna önlem alınması, dezenfekte yapılması bir yandan da iyi oldu. Pazarların kapanması hastalığın ilerlemesini önler. Üretici arkadaşlarımız her hafta pazara çıkardıkları hayvanları satarak borçlarını ödüyor, yemini ve samanını alıyor. İkinci bir emre kadar yasak olması mağduriyet oluşturacak ama yapacak bir şey yok, bu tedbirlerin alınması gayet sağlıklı oldu" dedi.

"Sakarya’da bu virüs yok ve insan sağlığını etkilemiyor"

Sakarya Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Taşdemir ise "Sakarya’da bu virüs yok ve insan sağlığını etkilemiyor. Hastalık ekonomiyi etkileyebilir. Hastalanan hayvanlarda süt verimsizliği, erken doğum gibi ekonomik sıkıntılar oluşabilir. Bu hastalık genç hayvanlarda da kalp krizine yol açabilir ve nadirde olsa ölüme sebebiyet veriyor. Ölümcül bir hastalık olarak tanımlanmaz fakat verdiği rahatsızlıklardan dolayı ekonomik bir duruma sebep olur. Hayvanlarında hastalığı gören kişi ve kişiler mutlaka yetkililere haber vermesi gerekiyor. Hastalıkta ayakta, memede, tüysüz bölgelerde, ağızda sıvı toplaması, dilde soyulma ve yüksek ateş görülür. Tedavisi için de bunları yok etmeye yönelik antibiyotik ve rahatsızlık giderici ilaçlar kullanılır. Hayvanların hastalık yayabileceği için de karantina süresi başlar. Bu virüs Sakarya’da yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Tedbir amaçlı hayvan sevkiyatı durduruldu. Hastalığın başladığı günden bu yana aşılama çalışmaları ise Bakanlık tarafından başlatıldı. Hayvandan insana bulaşmaz ama insan taşıyıcı olur ve kendi ahırına veya başka bir ahıra taşıyarak sağlıklı hayvanlara bulaştırabilir" diye konuştu.