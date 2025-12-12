Şap hastalığına bir hayvanını daha verdi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve şap nedeniyle 1,5 milyon lira kaybı bulunan üretici Aytaç Afşar, bir büyükbaş hayvanını daha hastalık yüzünden 150 bin lira zararla kesime gönderdi.

Yenişehir’in kırsal Marmaracık Mahallesi’nde hayvancılık yapan Aytaç Afşar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile geçimini sağladığını hatırlattı

Hayvanlarının birer birer şap nedeniyle gittiğini ahırındaki hayvan sayısının azaldığını vurgulayan Afşar, "Ahırımda 10 hayvanım vardı 4 kalmıştı. Biri daha gitti kesime. 180 bin liralık hayvanımı kesime gönderdim. Şap sönüyor ama bıraktığı enkazın etkileri halen sürüyor. Kurtarır mıyız diye bekledik ama ayağa kalmayacak hale gelince mecburen kesime gönderdik." dedi.

Afşar, hayvan kesildikten sonra hastalık nedeniyle hasarlı olan kısımlarının atıldığını kendisine sadece 30 bin lira ödendiğini belirterek, 150 bin lira daha zarar ettiğini söyledi.

Halen topallayan, süt vermeyen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının olduğunu vurgulayan Afşar, "Umarız elimizde kalanları kurtarırız. Artık her kayıp daha ağır geliyor, daha fazla yaralıyor. Bu hastalık ülkede hayvancılığa büyük darbe vurdu" diye konuştu.