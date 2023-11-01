Sapanca'da altyapı hatları temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca’da bulunan 2 bin 600 metre uzunluğundaki atık su hattında temizlik çalışmalarını başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Yeni Mahalle, Camicedit ve Göl Mahallelerinde başlattığı hat temizlik çalışmaları ile bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet etmiş 2 bin 600 metrelik atık su hattını sterilize edecek. Yapılan temizlik çalışmaları ile zararlı mikroorganizma ve bakteriler de hat üzerinden arındırılmış olacak. Kötü koku ve tıkanıklıklara sebep olmaması için yapılan çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak.