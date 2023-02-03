Sapanca'da trafik kurallarına uymayan 534 kişiye ceza yağdı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 1 ay içerisinde polis ekiplerince yapılan uygulama ve denetimlerde bin 687 araç ile 2 bin 473 şahsın sorgulaması gerçekleştirildi. Ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği denetimlerde 9 araç trafikten men edilirken, 534 şahsa toplam 565 bin 19 TL cezai işlem uygulandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Ocak ayı içerisinde ilçe genelinde yapılan uygulama ve denetimlerin raporu açıklandı. Bin 687 araç ile 2 bin 743 şahsın sorgulamasının gerçekleştirildiği denetimlerde, şahısların üzerleri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kırma ruhsatsız av tüfeği ve bu tabancalara ait 107 adet fişek, 160 gram esrar maddesi, 10 gram bonzai, 5 gram metamfetamin ve 16 adette hap ele geçirildi. Yapılan kontrollerde ise 33 şahıs gözaltına alındı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 9 araç trafikten men edildi. Karayolları Trafik Kanununca farklı maddelerden 543 şahsa toplamda 565 bin 19 TL cezai işlem uygulandı.