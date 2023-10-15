Sapanca Göl Mahallesi'ndeki hat çalışmasının bin metrelik kısmı tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Göl Mahallesi’nde yaşanan su sorunlarına kesin ve kalıcı çözüm olmak için başlattığı 4 bin metrelik hat çalışmasının bin metrelik kısmını tamamladı. Aralıksız devam eden çalışmalar sayesinde yeni hattın en kısa sürede faaliyete alınacağı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), her geçen gün gelişim ivmesi hız kazanan ve eşsiz doğası ile adeta turizm cenneti olan Sapanca’nın altyapı sorunlarının çözüme kavuşturuyor. Göl Mahallesi’nin artan nüfusu ve yeni yerleşim yerleri göz önünde bulundurularak başlatılan 4 bin metrelik yeni içme suyu hat çalışmalarının bin metrelik kısmı tamamlandı. Aralıksız şekilde devam eden çalışmalar neticesinde hattın 3 bin metrelik kısmının da yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Yeni içme suyu hat projesinde devam eden çalışmalar nedeniyle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmalarını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.