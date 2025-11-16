Sapanca Gölü kıyılarında ekosistemi koruyan temizlik

SASKİ, Sapanca Gölü’nün çekilen kıyı şeritlerinde başlattığı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Göl ekosistemini tehdit eden atıklar ile su dolaşımını kısıtlayan kontrolsüz sazlık alanlar titiz şekilde temizleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü çevresinde toplam 4 kilometrelik hatta yürüttüğü çalışmalarla hem göl yüzeyinin hem de kıyı bölgelerinin doğal dengesini koruma altına aldı. Plastik ve cam atıklardan metal parçalara kadar doğaya zarar veren tüm maddeler toplanırken, gölün nefes almasını engelleyen aşırı sazlık bölgelerde kontrollü seyreltme işlemleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde gölün zamanla daralan kıyı kesimlerinde su dolaşımını sınırlayan yoğun sazlık yapıları kontrollü şekilde temizlendi. Ekipler, sazlık alanlarda yapılan müdahalelerde doğal habitatın zarar görmemesine özen göstererek göl yüzeyinde daha sağlıklı bir su hareketliliği oluşturdu. Böylece gölün oksijen dengesi ve su kalitesi korunmuş oldu. Göl havzasında yapılan incelemelerde tespit edilen plastik şişeler, cam kırıkları, yiyecek ambalajları ve metal parçaları ekipler tarafından özenle toplandı.