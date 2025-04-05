Sapanca Gölü'nde 'hayalet ağ' katliamı: Binlerce balık telef oldu

Sapanca Gölü’ne atılan metrelerce uzunluktaki ‘hayalet ağ’ binlerce balığın telef olmasına sebep oldu. Ağı görerek harekete geçen ve durumu yetkililere haber vererek içerisindeki canlı balıkları da kurtarmayı başaran balıkçılar, gölde yaşanan ‘hayalet ağ’ katliamını çektikleri video ile gün yüzüne çıkardı.

Sapanca Gölü’ne atılan ve yüzlerce metre uzunluğundaki ‘hayalet ağ’ göle açılan sportif balıkçılar Hüseyin Rahmi Ateş ve Güngör Demirci tarafından fark edildi. Ağı fark ederek bir yandan teknelerine çekmeye çalışan balıkçılar diğer yandan ise canlı balıkları kurtarabilmek için adeta zaman ile yarıştı. Durumu yetkililere bildirerek o anları da saniye saniye kayıt altına alan balıkçılar, gölde yaşanan ‘hayalet ağ’ katliamını gün yüzüne çıkardı. Metrelerce uzunluktaki binlerce balığın telef olduğu görüldü. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye gelen ve ağların temizlenmesi için çalışmalara başlayan ekipler konu ile ilgili inceleme başlattı.

"Binlerce ölü balık var"

Balıkçılar tarafından kaydedilen videoda, "Sapanca Gölü’nde bir tane çok eski ağ gördük. Kaçak ağ ile hem göle hem de doğaya zarar çok büyük. Ağın üzerinde canlı balıklar olduğunu görünce kurtarabilmek için hemen harekete geçtik ve durumu yetkililere bildirdik. Ağ çok uzun olduğu için bir kısmını tekneye aldık ve karaya çıkardık. Yüzlerce metre uzunluğundaki hayalet ağın üzerinde binlerce ölü balık var. Biz yasal olarak bu işi yapan ağcılara karşı değiliz, yasak olan misine ağ yani hayalet ağ deniliyor ve bu kaçak avcılık. Aynı zamanda terk edilmiş bir ağ. Bu kadar canlının canına kıyıldı. Üzerinde binlerce şişmiş, kokmuş balık var. İçerisinde turna, yayın, kızılkanat balıkları var ve birkaç tane de kuş cinsi var. Doğa adına çok üzgünüm, sportif balıkçı olarak ise mutluyum çünkü; doğaya büyük zararı olan bir şey için bizim faydamız olduysa ne mutlu. Biz vatandaşlık görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.